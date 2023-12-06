خبير اقتصادي: انضمام مصر للبريكس يعزز التبادل التجاري

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البريكس تحالف اقتصادي كان يجمع 5 دول مثل الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، ومن ثم انضمت 6 دول أخرى من بينها مصر، فأصبح التحالف 11 دولة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التحالف هو التعامل بالعملات المحلية، بعيدا عن هيمنة وسيطرة الدول، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين هذه الدول إلى جانب الاستفادة من خبرات الدول بين بعضها البعض بشكل كبير.

مزايا انضمام مصر لتحالف البريكس

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، أن انضمام مصر للبريكس له عدة مزايا، أهمها تخفيف الضغط على طلب الدولار والتعامل مع دول مثل الهند وروسيا والبرازيل والإمارات العربية بعملات محلية، فضلا عن التصدير والاستيراد بشكل أفضل، وجذب استثمارات من دول البريكس.

وضع تحالف البريكس على مستوى العالم

وتابع أن مصر تتبادل مع دول البريكس بوضعها الجديد «10 دول بخلاف مصر» سنويا بقيمة 40 مليار دولار، ولكن الآن سيصبح التعامل بقيمة العملة المحلية وليس الدولار كما كان من قبل، مشيرا إلى أن تحالف البريكس يمثل 40% من سكان العالم، إذ يضم أكبر دولتين على مستوى العالم من حيث عدد السكان هما الصين والهند، كما أنه يمثل أكثر من 26% من حجم التجارة العالمية.