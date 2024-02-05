أسعار فرن الكهرباء في مصر.. 4 نصائح يجب مراعاتها عند الشراء

تختلف أسعار فرن الكهرباء في مصر باختلاف حجم الفرن، وقوة الطاقة، وعدد الوظائف، والعلامة التجارية، وفرن الكهرباء هو عبارة عن جهاز كهربائي يستخدم للطهي، مستخدمًا الطاقة الكهربائية بدلًا من الغاز، ويعمل عن طريق تسخين العناصر الموجودة داخل الفرن، والتي بدورها تسخن الهواء بداخله، وبالتالي طهي الطعام.

وبشكل عام تبدأ أسعار فرن الكهرباء من ألف جنيه، وتصل إلى 10 آلاف جنيه، كل بحسب بإمكاناته، وبعض العوامل الأخرى التي تؤثر في السعر، وفيما يلي قائمة بأسعار بعض أنواع فرن الكهرباء، ومميزاتها وعيوبها، وأنواعها.

أسعار فرن الكهرباء

- فرن كهربائي سعة 36 لترا، بقوة 1800 وات، يقدر سعرها بنحو: 1500 جنيه

- فرن كهربائي سعة 45 لترا، بقوة 2000 وات: 1600 جنيه.

- فرن كهربائي سعة 50 لترا، بقوة 2200 وات: 1700 جنيه.

- فرن كهربائي سعة 60 لترا، بقوة 2500 وات: 5000 جنيه.

- فرن كهربائي سعة 70 لترا، بقوة 3000 وات: 6000 جنيه.

عوامل تؤثر على سعر فرن الكهرباء

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على أسعار فرن الكهرباء، مثل الحجم والقوة وغيرها، وإليك تفاصيلها:

- حجم الفرن: فكلما زاد حجم الفرن، زادت تكلفته.

- قوة الطاقة: كلما زادت قوة الطاقة، زادت سرعة الطهي، وزاد سعر الفرن.

- عدد الوظائف: كلما زاد عدد الوظائف، زادت إمكانيات الفرن، وزاد سعره.

- العلامة التجارية: تختلف أسعار فرن الكهرباء بحسب العلامة التجارية، إذ تتميز بعض العلامات التجارية بجودة عالية، وأسعار مرتفعة.

نصائح عند شراء فرن الكهرباء

- حدد حجم الفرن المناسب لاحتياجاتك.

- اختر فرنًا بقوة طاقة مناسبة لحجم الفرن واحتياجاتك.

- تأكد من أن الفرن يحتوي على الوظائف التي تحتاجها.

- اقرأ مراجعات العملاء قبل الشراء.

مميزات فرن الكهرباء

يتميز فرن الكهرباء بالعديد من المزايا، منها:

طهي سريع وسهل:

يمكن لفرن الكهرباء الوصول إلى درجات حرارة عالية بسرعة، ما يجعله مثاليًا لطهي الأطباق التي تتطلب طهيًا سريعًا، مثل الدجاج أو اللحوم.

تصميم أنيق:

يتميز فرن الكهرباء بتصميم أنيق وحديث، ما يجعله إضافة أنيقة إلى أي مطبخ.

تحكم دقيق في درجة الحرارة:

يوفر فرن الكهرباء تحكمًا دقيقًا في درجة الحرارة، مما يسمح بالطهي الدقيق للأطباق.

ومع ذلك، يتميز فرن الكهرباء أيضًا ببعض العيوب، منها:

- عادة ما يكون فرن الكهرباء أكثر تكلفة من فرن الغاز.

- قد يكون فرن الكهرباء أكثر عرضة للحوادث، مثل الحرائق، إذا لم يتم استخدامه بعناية.

أنواع فرن الكهرباء

يوجد العديد من أنواع فرن الكهرباء، منها:

فرن الكهرباء التقليدي

هو نوع الفرن الكهربائي الأكثر شيوعًا، ويتميز بوجود عناصر تسخين علوية وسفلية.

فرن الكهرباء المزود بمروحة

يتميز هذا النوع من الفرن بوجود مروحة تدور داخل الفرن، ما يساعد على توزيع الحرارة بالتساوي في جميع أنحاء الفرن.

فرن الكهرباء متعدد الوظائف

يتميز هذا النوع من الفرن بوجود العديد من الوظائف الإضافية، مثل الشوي والتحميص والشوي بالبخار.

نصائح عند استخدام فرن الكهرباء

- لا تضع الفرن في مكان معرض للماء أو الرطوبة.

- احرص على تنظيف الفرن بانتظام لمنع تراكم الأوساخ والشحوم.

- لا تترك الفرن دون مراقبة أثناء الطهي.

نصائح عند شراء فرن الكهرباء

- حدد حجم الفرن المناسب لاحتياجاتك.

- اختر فرنًا بقوة طاقة مناسبة لحجم الفرن واحتياجاتك.

- تأكد من أن الفرن يحتوي على الوظائف التي تحتاجها.

- اقرأ مراجعات العملاء قبل الشراء.