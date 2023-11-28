أسقف البحر الأحمر يتفقد فرن القربان في كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة بعد صيانتها

تفقد الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، فرن القربان بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة للاطمئنان على تقديم القربان بمستوى جيد، تزامنًا مع بدء صوم الميلاد المجيد.

الأنبا إيلاريون يتفقد فرن القربان

وقال القمص مينا عزيز مسئول العلاقات للكنائس الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جولة الأنبا إيلاريون جاءت بعد الانتهاء من صيانة الفرن.

صوم الميلاد المجيد

وقدم أسقف البحر الأحمر التهنئة لشعب الكنيسة بمناسبة بدء صوم الميلاد المجيد، والذي يستمر حتى السابع من شهر يناير المقبل، وينتهي بعيد الميلاد المجيد.

المشاركة في انتخابات الرئاسية

وأكد أسقف البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع المصريين حول القيادة السياسية، وتوحيد الصف والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات، وحفاظًا على الاستقرار الذي تشهده البلاد، موجهًا رسالة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: «إحنا وراك لاستكمال مسيرة الاستقرار».