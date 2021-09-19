إخماد حريق «فرن عيش» سياحي إثر ماس كهربائي في المحلة دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، من إخماد نيران حريق اندلعت نيرانه في فرن عيش سياحي إثر ماس كهربائي أمام مدرسة «أبو زهرة» بمنطقة «الششتاوي» في دائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد الحريق وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات أو ضحايا.

إخماد نيران حريق فرن سياحي بشوارع المحلة دون وقوع إصابات أو ضحايا

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي منطقة الششتاوي، يفيد باستعمال النيران بشكل مفاجئ أمام مدرسة «أبو زهرة» بدائرة القسم.

تفاصيل اندلاع الحريق ومشاركة الأهالي في إخماد نيران حريق

وانتقلت القيادات الأمنية لممارسة دورها بالانتقال إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ وإخماد نيران الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة بذات المنطقة المشار إليها.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع أهالي المنطقة من إخماد نيران الحريق والتي جاءت جراء حدوث ماس كهربائي مفاجئ.

شهود عيان للحادث: النيران اشتعلت بشكل مفاجئ بسبب حدوث ماس كهربائي

وأفاد شهود عيان من أهالي المنطقة أن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ بسبب حدوث ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو ضحايا، مشيرين أن سكان المنطقة كونوا لجان شعبية ونجحوا في السيطرة على نيران تزامنًا مع وصول مع المطافئ.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق.