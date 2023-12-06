متحدث «الوزراء الإسرائيلي»: نستهدف جنوب غزة لدفع الفلسطينيين إلى مناطق بعينها

قال عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف جنوب غزة لدفع الفلسطينيين إلى مناطق بعينها في الجنوب فيما تقصف إسرائيل الشمال والغرب والوسط في غزة، زاعما أن هذا يفيد إسرائيل في القتال ضد الفصائل الفلسطينية.

استمرار الحرب الإسرائيلية مشروط بالدعم الأمريكي

وأضاف جندلمان، لفضائية «فرانس 24» الفرنسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بجانب إسرائيل ووزير الخارجية يأتي كل أسبوع إلى إسرائيل من أجل تقديم الدعم، متابعا: «نحن مستمرون في حرب طويلة في ظل الدعم الأمريكي المستمر».

3 أهداف إسرائيلية من الحرب على قطاع غزة

وأكد أن الهدف من حرب إسرائيل على غزة 3 أشياء؛ أولها القضاء على الفصائل الفلسطينية واسترجاع المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل، والثالث أن تضمن إسرائيل أن غزة لن تشكل خطرا على تل أبيب الفترة المقبلة.

إسرائيل تحارب من أجل البقاء

وأوضح أن إسرائيل لا تحارب من أجل صورتها الدولية، ولكن تحارب من أجل البقاء، مؤكدا أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تستمر إلى أشهر.

وبدأت إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وسقط أكثر من 16 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من السيدات والأطفال، في الوقت الذي يدخل العدوان الإسرائيلي على القطاع يومه الـ61 في ظل تنفيذ 7 صفقات إفراج عن أسرى لدى الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.