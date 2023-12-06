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ممكن تكون سعيد الحظ.. أسماء الفائزين بشهادة المليونير من «المصرف المتحد»

كتب:

وليد عبد السلام
08:01 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
شهادة المليونير

شهادة المليونير

أعلن المصرف المتحد على صفحته الرسمية، أسماء الفائزين بشهادة المليونير عن شهر ديسمبر 2023، والبالغ عددهم ثلاثة فائزين من ثلاث محافظات مختلفة «الإسكندرية، البحيرة، الجيزة».

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسماء الفائزين بشهادة المليونير من المصرف المتحد، عن شهر ديسمبر 2023.

أسماء الفائزين بشهادة المليونير من المصرف المتحد:

1- يوسف مجدي سيف الدين التائب

- رقم الشهادة: 2200286905

- مبلغ الجائزة: 50 ألف جنيه. 

- فرع المصرف المتحد الإسكندرية.

- تاريخ الشراء 30 أكتوبر 2023.

2- ندا ياسر حسن عبدالرحمن

- رقم الشهادة: 2300098599

- مبلغ الجائزة: 100 ألف جنيه. 

- فرع المصرف المتحد النوبارية.

- تاريخ الشراء 26 يونيو 2023.

3- سامية منصور جاد عبدالكريم

- رقم الشهادة: 230002547

- مبلغ الجائزة: 50 ألف جنيه. 

- فرع المصرف المتحد المساحة.

- تاريخ الشراء 29 يناير 2023.

تاريخ السحب القادم على شهادة المليونير

وأوضح المصرف المتحد على صفحته الرسمية، أن تاريخ السحب القادم على شهادة المليونير، سيكون في 2 يناير 2024.

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بقلم وليد عبد السلام