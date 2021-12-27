8 شروط للحصول على «شهادة المليونير».. قيمتها 100 جنيه وبتكسب مليون

تتنافس البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم عدة تسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، يأتي على رأسها «شهادة المليونير» التي أطلقها المصرف المتحد في يوليو 2001، ثم أجرى عليها بعض التعديلات في يوليو 2007، لتناسب أحكام الشريعة الإسلامية، وتتاح الشهادة بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، إجراءات الحصول على «شهادة المليونير»، وفقا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والبنوك على مدار الساعة.

تفاصيل شهادة المليونير

ـ أصدرت شهادة المليونير في يوليو 2001، ويتم السحب عليها كل ثلاثة أشهر.

ـ في يوليو 2007 تم إصدار شهادة المليونير بالتعديلات الجديدة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

ـ تمنح شهادة المليونير حاليًا الفرصة للفوز بجوائز بقيمة 4 ملايين جنيه مصري سنويًا، حيث تم زيادة عدد مرات السحب إلى 32 مرة سنويًا.

ـ يتم السحب على المليون الأول في يناير وبداية شهر فبراير.

ـ المليون الثاني يمنح في شهر يوليو في بداية شهر أغسطس.

ـ يتم السحب على 100 ألف جنيه مصري 10 مرات في السنة.

ـ يتم السحب على 50 ألف جنيه مصري 20 مرة في السنة.

ـ يخضع نظام السحب لجوائز المليونير تحت إشراف من وزارة التضامن الإجتماعي، تصريح رقم 19 لسنة 2001.

شروط وقواعد شراء شهادة المليونير

ـ الشهادة متاحة بقيمة 100 جنيه مصري لكل شهادة.

ـ مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

ـ الإستحقاق بعد خمسة سنوات.

ـ تجدد تلقائيًا.

ـ بدون مصروفات.

ـ متاحة للأفراد (المصريين والأجانب).

ـ يمنح العائد في تاريخ الإستحقاق.

ـ الإسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقًا لتعليمات البنك المركزي.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أجازت شهادة المليونير من الناحية الشرعية من حيث القيمة والمدة الزمنية للشهادة والعائد المستثمر فيها، اعتمادا على قول الله تعالي «يرزق من يشاء بغير حساب» صدق الله العظيم، فالشهادة تعتبر وعاء استثماريا واحدا يدار بالقواعد المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة يتم توزيع العائد في نهاية مدة الشهادة.