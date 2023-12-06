استراحات وساحات انتظار وغرف مجهزة استعدادا للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

أكد بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ «الوطن» إن الإدارة بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قامت بالمرور على بعض اللجان للتأكد من جاهزيتها.

مظلات وساحات انتظار

وأشار بسيوني، إلى إن الإدارة عملت على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية والإضاءة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين، والتأكد من تأمين المقار وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

المدارس جاهزة

وأضاف مدير عام إدارة العجمي التعليمية، أنه قام بمشاركة لجنة من محافظة الإسكندرية للمرور على عدد من اللجان الانتخابية بمدارس الإدارة منها: خديجة بنت خويلد، الشهيد صابر أبو العينين، المكس الإعدادية بنين، المكس الإعدادية بنات وادي القمر الإبتدائية، للوقوف على استعدادت وجاهزية استقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري.