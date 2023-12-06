«تعليم الإسكندرية» تنظم ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية إن المديرية في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نظمت ندوة توعية لمناهضة العنف ضد المرأة.

ندوة توعية

وأضاف «أبو زيد»، في تصريحات لـ«الوطن» إن الندوة جاءت بحضور نادية فتحي وكيل المديرية والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ وأمين عام بيت العائلة المصرية والدكتورة هدى بشير من المجلس القومي للمرأة وعميد رياض الأطفال سابقا، وبحضور عضو وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ومسئولي الوحدة بالإدارات ولفيف من القيادات التربوية.

مناهضة العنف ضد المرأة

وأضاف «أبوزيد»، في بيان، أن الندوة تناولت الحملة العالمية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى بدأت منذ 25 نوفمبر الماضي وتستمر حتى 10 من ديسمبر 2023 ضمن خطة عمل وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، وتضمّن اليوم كلمات كبار الزوار وعرض إنجازات الوحدة من تنفيذ المبادرات منها المبادرة الوطنية «دوي» لتمكين الفتيات، والمبادرة الوطنية «بلدنا ... أمانة فى إيدينا» لتنمية الأسرة المصرية والتى تم فيها ندوات غرس وتعزيز الولاء والإنتماء وعرض المشروعات القومية والتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة وحقوق الانسان، كما تم عرض فقرات فنية ومسرحية وإلقاء من الإدارات التعليمية تبرز دور المرأة عبر العصور والتصدي للعنف بكل أشكاله.