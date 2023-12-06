قائد مجمع الصناعات الهندسية: مصر حققت «الاكتفاء الذاتي» من المدرعات بعد توطينها محلياً

لدى دخولك الجناح المصرى فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، تجد أمامك سيارات مُدرعة مهيبة، وأمامها تمثال لتمساح فى إشارة لاسم تلك العربات التى أنتجتها القوات المسلحة المصرية محلياً بأعلى درجات الجودة العالمية داخل مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات فى القوات المسلحة.

المهندس خالد عادل غانم، قائد مجمع الصناعات الهندسية، أوضح أن المُجمع يشارك للنسخة الثالثة على التوالى فى معرض «إيديكس 2023» باعتباره إحدى أهم الجهات التصنيعية فى مصر العاملة بمجال الصناعات الدفاعية، حيث عمل المجمع بتوجيهات من القيادتين السياسية والعسكرية فى وقت سابق على توطين صناعة المدرعات محلياً، حتى نجح فى تلبية كل أنواع المركبات المدرعة التى قد تحتاجها مصر لحماية أمنها القومى ضد أى تهديد قد يستهدفه، بما حقق الاكتفاء الذاتى لمصر من تلك المدرعات.

وأوضح قائد مجمع الصناعات الهندسية فى إدارة المركبات للقوات المسلحة، فى تصريح لـ«الوطن»، على هامش تفقدنا معرض «المجمع» فى معرض «إيديكس 2023»، أنهم يشاركون بـ12 منتجاً متنوعاً بالعربات المدرعة خلال معرض إيديكس 2023 هذا العام، منها 4 أنواع من العربات المدرعة معروضة فى الجناح الداخلى للمعرض، و8 أنواع من العربات المدرعة معروضة فى المعرض الخارجى، وهى المدرعات التى ظهرت فى افتتاح المعرض على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة للجناح.

«غانم»: المدرعات المصرية صُنعت وفق أحدث التقنيات بما يحقق الحماية للفرد المقاتل

ولفت المهندس خالد عادل غانم إلى أن السيارات المُدرعة المُنتجة داخل مجمع الصناعات الهندسية مصممة بأيدٍ مصرية، وفق أحدث التقنيات الهندسية العالمية، لتُحقق الحماية لمن بداخلها من أفراد مقاتلة ضد التهديدات المختلفة طبقاً للمعايير العالمية.

وأشار إلى أن العربات المُدرعة المنتجة داخل المجمع يتم تجهيزها بمنصات إطلاق نيران ذاتية، ليتمكن الفرد المقاتل الموجود بداخل المدرعة من التعامل مع الأهداف والتهديدات الخارجية آلياً من داخل المدرعة بأعيرة مختلفة ومتنوعة عن بُعد.

وأوضح أن السيارات المُدرعة المُنتجة داخل «المُجمع» مزودة بإطارات من نوع «ران فلات»، والمُنتج خصيصاً للاستخدامات العسكرية، بما يجعله مقاوماً للطلقات والأعيرة النارية، وقابلاً للنفخ والتخفيف من الهواء طبقاً للاستخدامات والاحتياجات المختلفة، كما أن تلك المُدرعات مزودة بنظام تكييف.

وعن السيارات المُدرعة المعروضة فى «إيديكس 2023» هذا العام، قال إنها تضم العربة «تمساح 3»، وهى عربة طاقتها 6 أفراد، كما أن هناك العربة المُدرعة «تمساح 4»، والمُصممة على شاسيه مرسيدى 4 فى 4 بطاقة استيعابية قدرها 8 أفراد، وهناك المُدرعة «شيربا»، والمُصممة على شاسيه رينو الفرنسى بطاقة 6 أفراد، وأحدث المنتجات هى العربة المُدرعة «تمساح 6»، والمصممة على شاسيه «نيفى استار» بطاقة 9 أفراد تستوعبهم المركبة بداخلها.

وأشار إلى أن جميع المركبات تم تصميمها فى المركز الآلى بمجمع الصناعات الهندسية بواسطة ضباط مهندسين على أعلى درجات الكفاءة، كما تم تنفيذ العينات المبدئية بمجمع الصناعات الهندسية، مع الاستعانة بعمالة مدنية مُدربة على أعلى مستوى.

وأكد المهندس خالد غانم أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من المدرعات، وأن جميع المدرعات الجديدة فى الخدمة مُصنعة بأيد مصرية بالكامل على أرض الوطن.