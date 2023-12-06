«إيديكس 2023» يشهد منح مصر حق إجراء عمرة محركات طائرات «ألفا جيت»

شهد اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، قبل قليل، توقيع عقد للتعاون المشترك مع شركة «سافرن» الفرنسية لإجراء عمرة محركات طائرات الهجوم الأرضي والتدريب المتقدم الفرنسية من طراز «ألفا جيت» داخل مصنع المحركات، التابع للهيئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش توقيع الاتفاق منذ قليل خلال فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، إنّه بموجب الاتفاق ستصبح مصر المركز الوحيد في العالم لعمرة محركات طائرات الألفاجيت واسعة الانتشار عالميًا.

واعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنّ الاتفاق بمثابة حدث تاريخي للصناعات الدفاعية والعسكرية المصرية، وسيتم تنفيذ التعاقد في الفترة المقبلة.

ولفت اللواء مختار، إلى أنّ توقيع العقد يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، بالعمل على تعميق التصنيع المحلي، والتعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية دعمًا للصناعة الوطنية المصرية.

وأوضح أنّه بموجب الاتفاق سيتم نقل التكنولوجيا اللازمة لعمرة تلك الطائرات لمصر، والعمل على توطينها، مع بحث التعاون مع الشركة في مجالات تصنيعية أخرى.

ووصف رئيس «العربية للتصنيع»، الاتفاق بأنّه مكسب كبير لمصر ودول المنطقة والعالم التي تعمل داخلها كائرة الهجوم الأرضي والتدريب المتقدم من طراز «ألفا جيت».