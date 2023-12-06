العلمين ترفع حالة الطوارئ استعدادا للأمطار وتقلبات الطقس

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن رفع حالة الطوارئ والجاهزية الكاملة في مدينة العلمين شرق مطروح، لمواجهة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، والاستعداد للكوارث والتعامل السريع مع جميع المستجدات، في ظل التقلبات الجوية، وعدم استقرار حالة الطقس.

تجهيز المعدات وفرق التدخل السريع

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى متابعة جميع الاستعدادات، اليوم، في مدينة العلمين لمواجهة الكوارث والأزمات وكيفية التعامل، من خلال العاملين بمجلس المدينة المختصين، في ظل استمرار مراجعة مدى الجاهزية بجميع المركبات والمعدات والأفراد، والجهود المستمرة بمراكز المدن علي مستوي المحافظة، والجهات الخدمية والوقوف علي الحالة والصلاحية الفنية لجميع المركبات والمعدات ومدى الجاهزية لمواجهة أي أزمات أو طوارئ.

مراجعة المعدات لمواجهة الأمطار والكوارث والأزمات

وحول مدى الاستعدادات لمواجهة حالة الطقس غير المستقر والأزمات، شهدت مدينة العلمين بإشراف عبد السلام كويلة رئيس المدينة اصطفاف جميع مركبات ومعدات مركز ومدينة العلمين من سيارات المجلس وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإسعاف ومراجعة الجاهزية والحالة الفنية لجميع السيارات والمعدات وفرق التدخل السريع والتأكد من جاهزيتهم للتعامل السريع مع المستجدات في الطوارئ.