فريق الأزمات بشركة «مياه مطروح» يرفع تجمعات الأمطار من الشوارع (صور)

قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه نظراً لسوء الأحوال الجوية ونوة تساقط الأمطار التي تواجهها البلاد وخاصة على القطاع الشمالي والمحافظات الساحلية، وفور تعرض مدينة مرسى مطروح، مساء السبت، لتساقط الأمطار المتوسطة والخفيفة على أرجاء المدينة، جرى إصدار تعليمات على الفور إلى فريق الأزمات والطوارئ بسرعة التوجه إلى أماكن تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالشوارع والمناطق الحيوية لإزالة تراكمات المياه.

رفع مياه الأمطار من شوارع مطروح

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، أن أعمال رفع مياه ال أمطار من الشوارع مستمرة طوال ساعات تساقط الأمطار خلال النوة حتى استقرار حالة الطقس مرة أخرى.

استعدادات للتعامل مع النوات والتغيرات المناخية

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إلى أنه جرى الاستعدادات للتغيرات المناخية خلال فترات عدم استقرار حالة الطقس وحالات النوات التي ترصدها هيئة الأرصاد الجوية وكذلك الأجهزة المختصة داخل الشركة، ووضع الخطة التكتيكية لاحتواء هذه النوات والتقلبات المناخية مسبقاً من خلال وضع خريطة تحدد مناطق تجمعات المياه على مستوى المحافظة في مختلف المدن و توفير المعدات والفرق المطلوبة لسحب مياه الأمطار بالقرب من هذه المناطق.