محافظ مطروح: سحب مياه الأمطار من الشوارع ورفع حالة الطوارئ

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، خاصة على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم، وذلك بعد تعرض محافظة مطروح خلال الساعات الأخيرة، لأمطار متوسطة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

متابعة حالة الطقس

ووجه المحافظ، اليوم، جميع الأجهزة التنفيذية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، حالة الطقس على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الأحوال الجوية غير المستقرة مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة.

سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين

وأكد محافظ مطروح، استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة أية تجمعات أمطار مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، بالتنسيق فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، والمتابعة لحظة بلحظة نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم الاستقرار الجوية.