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«مياه مطروح» تكشف استعدادات المحافظة للتعامل مع الأمطار في بداية الشتاء

كتب:

هاجر عمر
09:51 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
الدكتور مداخلة الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

الدكتور مداخلة الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنّ النوة التي تشهدها المحافظة بدأت السبت الماضي في الخامسة مساء، واستمرت الأمطار الشديدة نحو 10 دقائق، وتكرر الأمر الساعة الثامنة 8 مساء لمدة 15 دقيقة، وفي الواحدة مساء والثالثة فجرا.

وأضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الشركة تلقت تحذيرات من غرفة عمليات بالقاهرة والمحافظة، مشيدا بالدقة العالية لبيانات هيئة الأرصاد التي تساعد الشركة في توخي الحذر والدفع بالاستعدادات والمعدات بالأماكن التي يتوقع تجمع الأمطار بها.

وأوضح أنّه جرى رفع حالة الطوارئ بانتهاء فصل الصيف وبداية فصل الشتاء، وبدأت الشركة في مطروح تطهير الشمايس والمطار وبيرات الصرف الصحي وتسييل المحطات، وعدد كبير من سيارات شفط.

ولفت إلى أنّ إجمالي المعدات في مطروح 49 معدة كبيرة، إضافة إلى عدد من بدالات السيول، كما انتشرت المعدات في الأماكن التي أصبحت معروفة بتجمع المياه عند هطول الأمطار.

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بقلم هاجر عمر