المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات بشرم الشيخ يصدر 8 توصيات في جلسته الختامية 

اختتمت أعمال المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة تحت عنوان «التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي وتحدياته.. نحو رؤية مستقبلية» وقد أسفرت المناقشات خلال جلسات المؤتمر عن طرح عدد من التوصيات من أبرزها:

أولا: دمج الذكاء الاصطناعي في النظم الإدارية للمؤسسات المختلفة بما يسهل عملية التواصل المؤسسي.

ثانيا: وضع تشريعات محلية وإقليمية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

ثالثا: دعوة المؤسسات المعنية إلى بحث التشريعات اللازمة لحقوق الملكية الفكرية في استخدامات الذكاء الاصطناعي.

رابعا: دعوة المهتمين بالمؤسسات والأفراد إلى المشاركة في وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

خامسا: المزيد من البحوث التي تركز على ظاهرة المؤثرين وعوامل النجاح والتشريعات والضوابط اللازمة، والبحث في آليه توظيف هذه الظاهرة لتحقيق أهداف تنموية ومجتمعية.

سادسا: تحليل أدوات الترويج الحديثة وتطوير نماذج عربية مبتكرة للأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي.

سابعا: تسليط الضوء على تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحقيق استدامة المؤسسات ودراسة الممارسات الأفضل في هذا الإطار.

ثامنا: بحث وصياغة مواثيق شرف مهنية تضمن تطوير المنظومة الأخلاقية لتضمن تطوير منظومة أخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل مراعاة الحساسيات الثقافية والخصوصية والأولويات الجماهيرية.

محاور ورش عمل المؤتمر

الجدير بالذكر أن ورش العمل انطلقت بمجموعة من المناقشات حول تحليل الاتجاهات الحالية في عالم الأعمال والتواصل، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات في بناء صورة إيجابية وفعالة في الساحة العامة، وتنوعات القضايا المطروحه للنقاش، ومن بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز التواصل المؤسسي وتحسين تفاعل المؤسسات والتحولات الرقمية.