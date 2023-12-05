أفضل 10 أماكن في شرم الشيخ شتاء.. استمتع بالأجواء الجميلة

مدينة شرم الشيخ من أجمل المدن السياحية بمصر، وتستقبل السياحة طوال العام، خاصة في فصل الشتاء، إذ تُصنف على أنها مشتى وليست مصيفًا، وتحظى بمقومات سياحية رائعة.

أفضل الأماكن الترفيهية السياحية بشرم الشيخ

وقال الدكتور إسلام نبيل، رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إنه من أفضل الأماكن والمزارات السياحية في مدينة شرم الشيخ مناطق «خليج نعمة وميدان سوهو سكوير ومنطقة السوق التجاري القديم ومنطقة السوق التجاري بحي النور والمركز التجاري (الميركاتو) والخيم البدوية ومنطقة الغرقانة التابعة لمحمية نبق ومول جنينة داخل منطقة خليج نعمة والفرشة بهضبة أم السيد».

تصنيف الأماكن السياحية بشرم الشيخ

1- مول الماركاتو وهو يقع بالشارع «شرم ليزيه» الذي يحوي مسرح روماني كبير ومحلات وبزارات تجارية ومطاعم وكافيهات وأماكن لتأجير السيارات الكهربائية للأطفال ومناطق للألعاب.

2- ميدان «سوهوسكوير»، وهو ميدان يضم مسرح مكشوف تقام عليه الحفلات ونافورة راقصة ومطاعم متنوعة وبازارات ومحلات تجارية وكافيهات.

3- منطقة السوق التجاري القديم وهي منطقة قديمة تراثية تحوي محلات وبازارات وكافيهات ومطاعم متنوعة وأماكن ترفيهية ومزارات سياحية يلتقطون أمامها السياح الصور التذكارية.

4- منطقة خليج نعمة وهي من أقدم المناطق بمدينة شرم الشيخ على الإطلاق والتي نبع منها أساس إنشاء أول أسواق تجارية بمدينة شرم الشيخ و التي تضم البازارات والكافيهات والمطاعم والأماكن الترفيهية.

5- منطقة الغرقانة بمحمية نبق وهي تحوي أغلب الفنادق السياحية المصنفة 5 نجوم وتزخر بالكثير من الأماكن الترفيهية والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية.

6- منطقه السوق التجاري «بحي النور» وهي منطقة خدمية تحوي محلات تجارية وكافيهات ومطاعم وتعتبر ملاذ للسياحة الداخلية حيث تناسب أسعارها بالنسبة للمطاعم والكافيهات و محال بيع السلع الغذائية.

7- الخيم البدوية التي إنتشرت على مستوى مدينة شرم الشيخ سواء «بوادي الخروم» أو من خلال القرى السياحية التي تقيم جلسات بدوية داخل المنتجعات للإستمتاع بالعروض الترفيهية والعشاء والمشروبات البدوية.

8- «الفرشة» وهو عبارة عن كافية محفور في حضن الجبل تشتهر به مدينة شرم الشيخ ويزوره جميع الجنسيات وهو مقام على طراز قديم ويحوي ممتلكات قديمة لعصور ماضية ويطل على البحر من أعلى الجبل.

9- المول التجاري «جنينه» والذي يقع داخل منطقه خليج نعمة ويضم متحف توت عنخ آمون الذي تتواجد به مقتنيات أثرية مقلدة للملك توت عنخ آمون.

10 - متحف شرم الشيخ المصري والذي يضم مقتنيات اثريه على مر العصور والأسر القديمة من العصر الروماني والعصر الحجري وعصر الأسر الحديثة، والذي تم افتتاحه منذ سنوات قليلة ليصبح ملاذًا للسياحة الأثرية والثقافية.