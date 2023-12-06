«شعب بيحب الحياة».. كيف يتغلب أهالي غزة على نفاد غاز الطهي؟ (صور)

«الحاجة أم الاختراع»، جملة حُفرت في الأذهان منذ قديم الزمان، وحققها أهالي قطاع غزة الذين يعانون من أزمة نفاد وقود الطهي، وبالتالي أصبحت الكثير من المواد الغذائية غير صالحة للأكل، وهو ما دفع المواطنين إلى استخدام الإمكانات المتاحة لصناعة أفران بدائية، تمكنهم من صنع الخبز والأطعمة البسيطة.

أفران بدائية في قطاع غزة

ونشر تليفزيون «فلسطين» بعض الصور لأفران بدائية الصنع، عبارة عن قاعدة خشبية وبداخلها فحم، حتي يتمكن المواطنون من الطهي باستخدامها في خطوات بسيطة، مشيراً إلى أنه في ظل انعدام وجود غاز الطهي في قطاع غزة، مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، تنوع ابتكار الشعب الفلسطيني لأساليب طهي الطعام.

ضغوط دولية على إسرائيل لإدخال الوقود إلى غزة

يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على مجلس الحرب الإسرائيلي لزيادة كميات الوقود التي يجب إدخالها إلى قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد تصفية الوجود الصحي في شمال غزة، من خلال محاصرة المؤسسات الصحية والمستشفيات بالدبابات والقناصة التي تستهدف أي شخص يتحرك أو يحاول الخروج، فضلاً عن نفاد الوقود من المستشفيات، مما يجعل تقديم الخدمات الصحية معدمة تقريباً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتابع أن نحو 800 ألف شخص من سكان شمال غزة أصبحوا بلا غطاء صحي، في ظل الاستهداف الدائم للمستشفيات وسيارات الإسعاف والمسعفين، مؤكداً أن الاحتلال الاسرائيلي ينفذ جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في شمال غزة.