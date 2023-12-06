مسيرة استفزازية للمستعمرين بالقدس القديمة غداً في حراسة أمن الاحتلال

بدأت منظمات يمينية متطرفة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى مجموعات ناشطة فيما يُعرف بـ«جبل الهيكل»، الاستعداد لتنفيذ مسيرة استفزازية في الأحياء القديمة بالقدس الشرقية، غداً الخميس، في حراسة قوات أمن الاحتلال، ضمن دعوات الجماعات المتطرفة بالسيطرة على جبل الهيكل، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وافقت لنحو 200 من المستعمرين اليهود، للمشاركة في المسيرة الاستفزازية بالقدس القديمة.

خط سير مسيرة المتطرفين

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن المسيرة التي دعت إليها الجماعات اليمينية المتطرفة، تتزامن مع بداية عيد «الحانوكا»، تحت عنوان «مسيرة المكابيين»، عبر باب العامود، وإلى الحي الإسلامي، على أن تمر المسيرة أمام مكتب الوقف الأردني، الذي يشرف على إدارة المقدسات الإسلامية في القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى، وستتحرك المسيرة بعد ذلك إلى باب المغاربة، لتنتهي عند حائط البراق.

هدف المسيرة المتطرفة

وأدعت منظمات يهودية، عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن هدف المسيرة هو دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتشارك في المسيرة منظمة تسمى «الحقيقة اليهودية» الكاهانية، التي تدعو لإزالة الأماكن المقدسة الإسلامية في «جبل الهيكل»، لإعادة بناء «هيكل سليمان» هناك، كما تدعو إلى النقل القسري لأي شخص صوت للأحزاب السياسية العربية في الكنيست.

تعليق من شرطي إسرائيلي سابق

في الوقت نفسه، قال رئيس شرطة القدس السابق، يائير يتسحاقي، في تصريحات أوردها راديو جيش الاحتلال، إنه لا يستطيع فهم سبب موافقة الشرطة على المسيرة، بحجة أن الطريق عبر الحي الإسلامي، هو «محاولة لإثارة غضب المنطقة وتأجيجها».