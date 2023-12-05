صحيفة عبرية تهاجم الجيش الإسرائيلي بعد استئناف القصف: عودة لقتل الأطفال

أدانت الصحيفة الإسرائيلية الشهيرة هآرتس قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو باتخاذها قرار عودة الحرب مرة أخرى بعد الهُدنة التي دامت لسبعة أيام، والتي وصفتها أنها حرب مُثقلة بالدماء والأيام.

وقالت الصحفية من خلال مقال جدعون ليفي الصحفي والمحلل السياسي المحسوب على اليسار الإسرائيلي، إنه بعودة الحرب تعود أطفال غزة مرة أخرى للموت في الطرقات والأرضيات المتسخة، وسحب المصابين من تحت الأنقاض، مضيفًا: «غزة لم تعد قادرة على ذلك»، مُكذبًا نداءات الجيش الإسرائيلي بتحرك المدنيين نحو الجنوب فيما يتم قصف الجنوب تقريبًا مثل الشمال.

الصحفي: ليست مهتمة بتحرير الأسرى

وأضاف الصحفي الإسرائيلي أن إسرائيل ليست مهتمة بغزة بل مهتمة بتحقيق أهدافها هناك، وليست مهتمة بتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وبتجديد الحرب لا تعرض إسرائيل حياة المدنيين للخطر فقط، بل تحبط أي محاولة لتحريرهم، وتصريح واضح من الجيش الإسرائيلي بحقيقة أولوياتها حيث تفضل الحرب على المختطفين.

وأنهى جدعون مقالته قائلًا: «ليس هناك أسوأ من ترك المخطوف لمصيره، ولا يجوز قتل 15 ألف إنسان ثم الاستمرار في المزيد بلا نهاية لتحقيق أهداف مشكوك فيها، ومشكوك في إمكانية تحقيقها، وحتى إن تحققت لن يتم حل أي شيء، لا بد أن نترك الحرب ونفكر في المختطفين».