مركز شباب خليج بحري بكفر الشيخ ينظم ندوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم مركز شباب خليج بحري، التابع لإدارة شباب مركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، ندوة بعنوان «المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تضمن حياة أفضل»، اليوم الأربعاء، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمحدد لها أيام 10، 11، و12، من الشهر الجاري.

وحضر الندوة عددا من القيادات الشعبية والشبابية على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وأكدت المستشارة ولاء منيسي، عضو أمانة حقوق الإنسان بمحافظة كفر الشيخ، أن أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، تتمثل في كونها حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل، وكذلك الحق في رسم ملامح المستقبل، بما يضمن لهم «حياة كريمة»، وتحقيق التنمية والرخاء.

من جانبه قال الشيخ عبدالدايم أبو عياد، إن الشعب المصري يدرك جيدًا خطورة المرحلة وما يحيط بمصر من مخاطر جسيمة تستلزم من الجميع الاصطفاف والالتزام بالواجبات والحقوق المفروضة دستوريا، للالتفاف حول الوطن والمحافظة عليه وعلى مقدراته وحماية الأمن القومي.

التصدي للشائعات

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، على ضرورة الوقوف في وجه محاولات إثارة الفتن والبلبلة والقلق التي تثيرها بعض الجماعات من خلال إطلاق شائعات ودعوات مشبوهة لمقاطعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وهو ما لن تستجيب له جموع الشعب لإدراكهم بما يحيط بمصر من مخاطر تستلزم من الجميع الاصطفاف والتكاتف من أجل الوطن.

وجرى تنفيذ فعاليات اللقاء بمركز شباب خليج بحري بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وحضور أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز شباب خليج بحري.