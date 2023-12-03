«شباب كفر الشيخ» تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة: «نتوحد من أجلهم»

نظمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، احتفالا خاصاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة بمركز شباب كفر الشيخ، وذلك ضمن فاعليات مبادرة، «نتوحد من أجلهم»، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وتهدف المبادرة إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية، والتعامل مع الآخرين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

احتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، إلى احتفال المشروع باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يحقق إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، والخاصة بملف ذوي الهمم من دمج ذوي القدرات في المجتمع، وخطة تطبيق كود الإتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم.

وأضاف أن من ضمن البرامج التي تقدمها مراكز الشباب هي المشروع القومي لذوي الإعاقة، بالمشاركة ضمن اللعبات الفردية، والجماعية بمراكز الشباب والأندية.

مبادرة نتوحد معهم

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن فعاليات المبادرة تتجدد بمركز أطفال التوحد بالمحافظة، تحت شعار «نتوحد معهم»، وتنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.