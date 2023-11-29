«شباب كفر الشيخ» تُنظم مسابقة رياضية للفتيات للحصول على قوام مثالي

نظمت إدارتي شباب سيدي سالم والحامول بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة البدنية لتحسين القوام للفتاة والمرأة، بمشاركة 50 فتاة من أعضاء مراكز الشباب بهدف ممارسة النشاط الرياضي ذو الطابع الترويحي، وإثراء العلاقات الاجتماعية بين المشاركات لقضاء وقت ترفيهي بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الاهتمام بصفة خاصة بالبرامج الموجهة للمرأة

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ الرياضة تعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة كـ«أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم»، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض السمنة، كما تُساعد على فقدان الوزن، والتخلص من الدهون، وحرق السعرات الحرارية بالجسم، لافتاً إلى أنّ نهج الوزارة يرتكز على ثقافة الرياضة للجميع، وجعلها أسلوب حياة، والاهتمام بصفة خاصة بالبرامج الموجهة للمرأة.

المسابقة الرياضية بإدارتي شباب سيدي سالم والحامول

أُقيمت المسابقة الرياضية بإدارتي شباب سيدي سالم والحامول، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومديري الإدارات الفرعية، وفريق عمل مراكز الشباب.