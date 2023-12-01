شباب كفر الشيخ تستقبل مبادرة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

استقبلت مراكز شباب بيلا، في محافظة كفر الشيخ، مبادرة «هنوصلك»، كخطوة فى طريق حلمهم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والوصول إلى هؤلاء الأشخاص تيسيرا عليهم لاستخراج البطاقات التي تتيح لهم فرصة الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، و وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مراكز الشباب وتقديم الخدمات المجتمعية

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، أن مراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية، تسعد باستقبال المبادرة ومتطوعي صناع الحياة لتمكين القادرون باختلاف من الحصول على كارت الخدمات تيسيرا عليهم من مشقة السفر، أو الذهاب إلى المصالح الحكومية للحصول علية، مؤكداً أن الدولة المصرية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تعمل على توفير الدعم والخدمات اللازمة لهم والتمتع بامتيازاتهم وحقوقهم والعمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع بحقوق ذوى القدرات الخاصة.

مراكز الشباب تفتح أبوابها القادرين باختلاف ومميزات عدة

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن مراكز شباب كفر الشيخ، تفتح أبوابها لاستقبال المسؤولين عن الحملة، وجمعية صناع الحياة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا.

يذكر أن من ضمن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة أنها تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، الدمج في المدارس والجامعات، التعيين لنسبة 5% من عدد العاملين الإعفاء من الضرائب، والرسوم الجمركية على السيارات، والحصول على سكن حكومي مناسب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، تخفيض على وسائل النقل والمواصلات، كما تمكن بطاقة الخدمات صاحبها من الكشف المجاني في المستشفيات.