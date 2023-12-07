في عيد ميلاده.. كيف عاد محمود حميدة للحياة يوم ولادة ابنته؟

يحتفل الفنان محمود حميدة بعيد ميلاده الـ 70 اليوم الخميس 7 ديسمبر، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1953.

وحظي حميدة، بحياة مليئة بالنجاحات والتجارب والحكايات المشوقة، فقد كان في صغره طفلا مختلفا مغرما بالفن، واشتهر سريعا بسبب موهبته الفريدة وأعماله المتنوعة، وتزوج مرتين وأنجب 4 أبناء.

من حافة الموت إلى التعافي بمعجزة

كشف محمود حميدة في أحد البرامج، أنه تعرض للإصابة بمرض غامض أفقده القدرة على الحركة والتحدث لمدة شهر، وبالرغم من الاستعانة بمجموعة كبيرة من الأطباء لكن لم يتمكن أي طبيب من تشخيص حالته.

وقال حميدة إنه تعافى من المرض واستعاد صحته بشكل مفاجئ في نفس اليوم الذي ولدت فيه ابنته أسماء، مضيفا: «عدت للحياة مرة أخرى يوم ولادة ابنتي، عشان كدة أسماء هي حياتي كلها».

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حميدة فيلم «مطرح مطروح» الذي تم طرحه في السينمات خلال موسم صيف 2023، وشارك في البطولة محمود حميدة، والممثل البريطاني سكوت آدكينز، شيماء سيف، طارق الإبياري، محمد السعدني، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.