حزب الحرية ينظم ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم حزب الحرية المصري، بالتعاون مع جمعيات أبناء سوهاج نزه المحزمين بالاسكندرية، وجمعية أبناء جنوب الوادى، وأعضاء نادى الصعيد العام بالاسكندرية، والجمعية العامة لأبناء سوهاج، ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاءت الندوة بحضور النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، والأستاذ أشرف الجبالي رئيس الجمعية ونائب رئيس الجمعية العامة لأبناء سوهاج والنائب كمال الوحيلى رئيس جمعية أبناء جنوب الوادي والأستاذ سليمان يوسف على رئيس نادي الصعيد العام ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والاستاذ توفيق كمال والأستاذ محمد الاطرش رئيس الجمعية العامة لابناء سوهاج.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

وفي كلمته بالندوة، أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، على ضرورة التوعية للمشاركة الايجابية لصالح الدولة المصرية، وظهور الشعب المصرى بشكل حضارى وارسال رسالة عظيمة للعالم اجمع، بان الشعب المصرى خلف رئيسه المنتخب لللفترة القادمة داعمين لة فى اى قرار يتخذة لصالح الدولة المصرية والامن القومى المصرى والعربى.

وأضاف مهني، أن المشاركة الانتخابية هى ضرورة كفلها الدستور لكل من تنطبق عليها الشروط للادلاء بالصوت الانتخابي، منوها أن مشاركة الجميع ودعوة المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن آرائهم هو أبهى صور الديمقراطية.

وأشار مهني إلى أن الفترة الحالية مصر تحاط بالكثير من المؤامرات التي تحاك ضدها، وكثير من الضغوط من الذين يريدون استغلالها الإيقاع بها، منوها أن مصر حدثت بها طفرة في عدة مستويات على الصعيد الداخلي والخارجي، ونسعى لاستكمال اهدافنا وتحقيق كم اكبر من الإنجازات والسير نحو التنمية المستدامة والاستقرار، خاصة وأن الظروف المحيطة تؤثر علينا بشكل غير مباشر وهذا ما قد يضعنا في ازمات في بعض الأوقات ولكننا قادرين على تخطيها والعبور بمصر نحو مستقبل افضل.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش مع الحضور للرد على استفساراتهم حول الانتخابات الرئاسية والمشاركة السياسية.