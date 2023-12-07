دعاء الثلث الأخير من الليل.. يكشف الغم والضيق ويوسع الرزق

دعاء الثلث الأخير من الليل هو واحد من الأدعية التي يحرص عليها العديد من المسلمين، فهذا التوقيت من اليوم يتسم بالهدوء، لذا يستغله الكثير من المسلمين في التقرب من الله عز وجل، بالصلاة والدعاء.

دعاء الثلث الأخير من الليل

ويعتبر دعاء الثلث الأخير من الليل واحدا من الأدعية التي يستحب أن يحرص عليها المسلم، لما له من بركة وخير كبير وأثر إيجابي على حياة المسلم، وذلك وفقا لما ورد في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

الاستغفار هو خير العبادات

وأوضحت دار الإفتاء، أن الاستغفار هو خير العبادات التي يستحب أن يحرص عليها العبد خلال الثلث الأخير من الليل، ومن أبرز ما يمكن للمسلم ترديده خلال هذا التوقيت: «يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق، إلى سعة الطريق، وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق، اللهم فرج عني كل هم وكرب، وأخرجني من كل غم وحزن، يا فارج الهم وكاشف الغم، ويا منزل المطر، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صلِّ على خيرتك من خلقك محمد النبي –صلى الله عليه وسلم- وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما ضاق به صدري، وعيل معه صبري، وقلت فيه حيلتي، وضعفت له قوتي، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم»، قال الأعرابي: فاستغفرت بذلك مرارًا، فكشف الله عز وجل عني الغم والضيق، ووسع علي في الرزق، وأزال عني المحنة.

أما عن دعاء الثلث الأخير من الليل، فأوصت دار الإفتاء، بترديد الأدعية التالية:

- يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ارزق كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه اللهم آمين.

- اللهم إني أسألك شفاء عاجلًا، اللهّم أنت الثقة والرجاء وأنت كاشف الهم ومفرج الكرب.

- اللهّم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا تقوى وصلاح، اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار.