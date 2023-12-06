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7 معلومات عن الجنرال الإسرائيلي جيرشون هكوهين بعد أنباء مقتله

كتب:

عمرو حسني
11:28 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجنرال الإسرائيلي جيرشون هكوهين

الجنرال الإسرائيلي جيرشون هكوهين

انتشرت أخبار على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقا، عن مقتل الجنرال الإسرائيلي جيرشون هكوكين، والذي يتولى عمليات الجبهة الغربية في قطاع غزة في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية، ولم تنف أي وسيلة إعلام إسرائيلية الخبر أو تؤكده حتى الوقت الحالي، ولكن من هو هذا الجنرال؟

معلومات عن الجنرال الإسرائيلي

1- الجنرال جيرشون هكوهين متقاعد منذ أواخر عام 2014

2- لواء سابق في الجيش الإسرائيلي، قاد خلال مسيرته قوات الاحتلال على الجبهتين المصرية والسورية وأشرف عام 2005 على عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزّة.

3- خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 42 عامًا، شغل خلالها العديد من المناصب العليا.

4- تولى مناصب قائد الفرقة 36 المدرعة، وقائد الكليات العسكرية وقائد فيلق الشمال وقائد وحدة تدريب حملة الرتب وقائد هيئة الأركان العامة.

5- أضحى منذ تقاعده عام 2014 ضابط احتياط.

6- يحمل جيرشون هكوهين شهادة في الفلسفة والأدب المقارن من الجامعة العبرية.

7- يشارك بانتظام في وسائل الإعلام كمحلّل متخصّص في الشأن الأمني.

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وبدأت إسرائيل في يوم السبت 7 أكتوبر العدوان الغاشم على قطاع غزة في أعقاب تنفيذ الفصائل الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى، واستشهد في القصف الإسرائيلي المستمر منذ 61 يوما حاليا أكثر من 16 ألف فلسطيني فيما قتلت الفصائل الفلسطينية أكثر من 1550 إسرائيليا من بينهم أكثر من 405 جنود إسرائيليين.

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بقلم عمرو حسني