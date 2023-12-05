عادل حمودة: خلاف بين نتنياهو وجالانت ينذر بانفجار إسرائيل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يدك قطاع غزة وينتقل من الشمال للجنوب ومن الوسط للجنوب، وفي نفس الوقت لا يستجيب لنداءات أهالي المحتجزين.

خلاف نتنياهو وجالانت

وأضاف عادل حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتقِ أهالي المحتجزين وتم إحراج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في المؤتمر الصحفي الأخير، وهناك خلاف واضح بين السياسة والعسكرية في إسرائيل، أي أن هذا الخلاف بين نتنياهو وجالانت وزير الدفاع».

وتابع: «لوحظ أن نتنياهو في كل المؤتمرات الصحفية يستخدم لفظة أنا كثيرا ولا يقترب من دور الجنرالات، وهو ما جعل جالانت يخرج في مؤتمر صحفي منفردا ورفض طلب نتنياهو بالظهور معا في مؤتمر صحفي، وبالتالي، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي مختلف مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وهو أعلى سلطة تنفيذية وصاحب القرار الأول والأخير، وهو موقف يجب وضعه في الحسبان».

مطالب باستقالة نتنياهو

وواصل: «وزير الدفاع السابق ووزير الاقتصاد لديهما موقف ضد نتنياهو، أما رئيس المعارضة فإنه يطالب باستقالته وقال إنه فقد ثقة الجيش والأجهزة الأمنية».