محمود مسلم وفريدة الشوباشي ونبيلة عبيد أبرز حضور احتفالية تكريم مشوار الإعلامي الراحل مفيد فوزي

تقام حاليا احتفالية تكريم مشوار الإعلامي والكاتب الراحل مفيد فوزي، بالمركز الكاثوليكي، وذلك بمناسبة مرور عام على وفاته، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والشخصيات العامة.

محمود مسلم باحتفالية مفيد فوزي

وحرص الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على حضور الاحتفالية منذ بدايته.

بينما حضر عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين، على حضور الاحتفالية، أبرزهم الإعلامي محمود سعد، والفنانة نبيلة عبيد، الكاتبة فريدة الشوباشي، وغيرهم.

وتشهد الاحتفالية، الاحتفاء بتاريخ طويل من العمل والجهد والتأثير، ومن المقرر أن يعرض فيديو يوضح مسيرة الإعلامي مفيد فوزي المهنية.