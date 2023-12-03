مسلم: مصر أكثر من دفعت الثمن للقضية الفلسطينية.. وموقفها الأكثر شرفا وصراحة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ الذين يزايدون على الدور المصري في القضية الفلسطينية يريدون أن يكون الجيش المصري هو وقود المعركة، محذرا من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتهج نظرية «كي الوعي» عبر شن حرب على قطاع غزة كل 5 أعوام.

مصر قدمت 70% من مساعدات العالم لفلسطين رغم ظروفها الاقتصادية

وأضاف مسلم، في حواره مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر قناة «النهار»، أنّ مصر قدمت 70% من المساعدات رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة ورفضت خروج الأجانب إلا مع دخول المساعدات، ورفضت لقاء بايدن في الأردن بسبب ما حدث في المستشفى المعمداني وأقامت مؤتمرا للسلام بعد 48 ساعة من اندلاع الأحداث.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»: «رئيس مصر التقى عددا من القادة في مؤتمر المناخ ليتحدث عن القضية الفلسطينية، كما أن الأجهزة المصرية التقوا بمسؤولي معظم دول العالم لشرح أبعاد القضية الفلسطينية، بعدما نجحت إسرائيل في إيصال أكاذيب كثيرة للمجتمع الدولي، فكانت مصر هي الرهان لفضح الممارسات الإسرائيلية التي تحدث في قطاع غزة وكشفها بشكل كبير».

دور مصر في تغيير بعض المواقف الدولية من القضية الفلسطينية

وأكد أن كلا من زار معبر رفح مثل رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا وجوتيريش اختلف رد فعله من القضية الفلسطينية، مشددًا على ان مصر هي أكثر من دفعت ثمنا للقضية الفلسطينية، ومن ينكر ذلك جاحد، فقد قدمت أبناءها وخيرة شبابها منذ عشرات السنوات وحتى الآن، ومؤكدًا انها تمثل صوت فلسطين بنسبة 100% وهو موقف أكثر وضوحا وشرفا وصراحة.

إشادة بوعي الشباب المصري

وأشاد مسلم بموقف الشباب المصري الواعي، مؤكدًا أن الشباب نجح في الترويج لسلاح المقاطعة، وعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بل استطاع الشباب المصري إجبار كبار السن أيضًا على فكرة المقاطعة التي نجحت إلى حد كبير، وهذه الحرب أعادت للأذهان القضية الفلسطينية مرة أخرى، وأصبح هناك تطابقًا بين الرؤية الرسمية والوجدان الشعبية في الوقت الحالي.