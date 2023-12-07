عمرو سلامة: فيلم «شماريخ» استغرق 20 عاما بسبب تكاليف الإنتاج

قال المخرج عمرو سلامة، إنه استغرق 20 عامًا فى كتابة فيلم «شماريخ»، حتى ظهر للنور فى صورته الأخيرة الحالية، لافتا إلى أنه كان يتوقف أعواما كثيرة ثم يعاود استئناف كتابته.

تكاليف إنتاجية باهظة

وأضاف سلامة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يجد الجهة الإنتاجية المتحمسة للمشروع؛ نظرًا لتضمنه العديد من مشاهد الأكشن والتي تتطلب تكاليف إنتاجية باهظة.

ويُعد فيلم «شماريخ»، هو ثاني أفلام موسم رأس السنة لعام 2024، بعد طرح فيلم «بلوموندو»، منتصف الشهر الماضي بدور العرض السينمائية.

فيلم «شماريخ» من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، لافينيا نادر، آدم الشرقاوي، وآخرين من تأليف وإخراج عمرو سلامة.