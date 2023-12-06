«شماريخ» آسر ياسين في القناطر الخيرية لأول مرة.. اعرف المواعيد وأسعار التذاكر

أعلن عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرض فيلم «شماريخ» للفنان آسر ياسين، في سينما الشعب في قصر ثقافة القناطر الخيرية، ابتداء من غد الخميس 7 ديسمبر، كعرض أول.

وأضاف «البسيوني» في تصريحات لـ«الوطن»، يجري تشغيل سينما الشعب في القناطر الخيرية لأول مرة بعد تطويرها، بعرض فيلم «شماريخ»، وستكون مواعيد الحفلات كالتالي: الـ10 صباحا والثانية عشرة ظهرا والثانية ظهرا والرابعة عصرا، والسادسة مساء والثامنة مساء والثانية عشرة منتصف الليل، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

أبطال فيلم شماريخ

وفيلم «شماريخ» بطولة مجموعة من النجوم، منهم آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي وتأليف وإخراج عمرو سلامة.

ويضاف سينما الشعب في القناطر الخيرية إلى 19 موقعا في القاهرة والمحافظات، لتشمل الأماكن التالية:

قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة. ثقافة الزقازيق بالشرقية، وثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، ثقافة بورسعيد، وثقافة السويس، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، وثقافة الأقصر.

وكذلك قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالخارجة في الوادي الجديد، والمركز الثقافي بطنطا بالغربية، قصر ثقافة دمنهور، مسرح 23 يوليو بالمحلة، ثقافة روض الفرج، ثقافة شرم الشيخ، ثقافة العريش، وثقافة الإسماعيلية.