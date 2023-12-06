أمينة خليل: تدربت على يد متخصصين من كوريا على مشاهد الأكشن في «شماريخ»

قالت الفنانة أمينة خليل، إنها تحب التنوع في الأدوار التي تقدمها، بين الرومانسي والأكشن والاجتماعي.

أمينة خليل تكشف طريقة استعدادها لتقديم الأكشن في «شماريخ»

أضافت «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تدربت على مشاهد الأكشن الخاصة بفيلم «شماريخ» من خلال متخصصين كوريين قبل بدء التصوير، وكان يضعون السلامة الأمنية لجميع العاملين في المقام الأول، قبل تصوير المشاهد.

تفاصيل فيلم شماريخ

وتدور أحداث الفيلم حول شاب وفتاة يلتقيان بالصدفة ويجمعهم القدر في مصير واحد، من خلال مشاهد أكشن في مغامرة لأبطاله.

الفيلم بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، أمينة خليل، محمد ثروث، الطفلة لافينيا نادر، آدم الشرقاوي، وآخرين من تأليف وإخراج عمرو سلامة.