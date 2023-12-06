آسر ياسين: أكشن فيلم «شماريخ» يحاكي السينما العالمية

قال الفنان آسر ياسين، إن تجربته مع فيلم «شماريخ»، مختلفة وتتضمن نوعية أكشن تحاكي الأفلام العالمية.

آسر ياسين يكشف تفاصيل موافقته علي فيلم شماريخ

أضاف «ياسين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عندما عرض عليه المخرج عمرو سلامة، قصة الفيلم لم يجد لها اسم ينطبق على تفاصيلها سوى «شماريخ»، لافتا إلى أن «سلامة» كان ينوي تغيير اسمه بعد ذلك، لكن مع استمرار التصوير، قرر الاحتفاظ به.

الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، الطفلة لافينيا نادر، وآخرين.