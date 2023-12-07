خريطة قطع المياه اليوم في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدد من شركات المياه اليوم الخميس، قطع المياه في بعض القرى بالمحافظات المختلفة، لغسيل المروقات وتطهير الخزانات ضمن خطة الصيانة الدورية المتبعة بكل شركة، وذلك خلال الفترة الصباحية.

وأوضحت الشركات أماكن قطع المياه ومواعيدها، ووجهت نصائح للمواطنين بأماكن الانقطاع لتدبير الكميات اللازمة واستخدامها خلال فترة الانقطاع وفقا للحاجة، خصوصا أصحاب المخابز والمستشفيات ومسؤولي الهيئات الحكومية.

خريطة قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم الخميس بعدة قرى ومدن منها تلا والباجور والقرى التابعة لهما، ومدينة شبين الكوم، وبعض القرى التابعة لها، ومدن منوف وأشمون لغسيل المروقات وتطهير الخزانات بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء لمدة 4 ساعات.

أماكن قطع المياه اليوم

كشفت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، عن إجراء تركيبات للمحابس الخاصة بالمروقات، وذلك ضمن أعمال تنفيذ توسعات محطة مياه أبو تيج المرشحة، ما يتسبب في ضعف المياه لإجراء أعمال تركيبات للمحابس الخاصة بالمروقات، ضمن أعمال تنفيذ توسعات محطة مياه أبو تيج المرشحة، ما يتسبب في ضعف المياه من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم بمركز ومدينة أبو تيج.

تعديل مواعيد وأماكن ضخ المياه في الغردقة

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه ببعض الأماكن التابعة لها بمدينة الغردقة، نظرًا لحدوث عطل بخط مياه الكريمات، وذلك بمناطق اللؤلؤة والفيروز والأمير طلال والجوهرة ومبارك.