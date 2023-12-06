أحمد مراد: فيلم شماريخ يقدم نوعية مختلفة من «الأكشن»

حرص الكاتب أحمد مراد، على حضور العرض الخاص لفيلم «شماريخ»، الذي انطلق مساء الليلة، بأحد السينمات الكبرى في 6 أكتوبر، بحضور أبطاله وصناعه.

وأضاف «مراد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تحمس فور مشاهدة البرومو التشويقي لفيلم شماريخ، خاصة أنه يتضمن نوعية مختلفة من «الأكشن» وبحرفية وإتقان كبير.

فيلم «شماريخ» من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار مغامرات تجمع أبطال الفيلم من أجل هدف واحد، عن طريق الصدفة، بعد أن كان يعيش بطل العمل في الظلام من أجل التطهر.