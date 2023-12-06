محمود مسلم: إجراء انتخابات تنافسية ومتنوعة أفضل بالنسبة لمصر

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الشارع المصري كان قلقا ومشتتا بعد الأحداث في غزة، وكان هناك آراء تفيد بضرورة تنازل باق المرشحين عن ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية من أجل التركيز على مصالح أشقائنا الفلسطينيين ومتابعة ما يحدث في المنطقة، وهذه الأصوات نابعة عن المشاعر العاطفية.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، أن المشهد السياسي ووجود انتخابات تنافسية متنوعة بين 3 رؤساء أحزاب فضلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي أفضل بالنسبة لمصر وللوضع الحالي رغم تأثرنا بالأحداث في غزة، فالرئيس السيسي يجري يوميا اتصالات ولقاءات ويتخذ قرارات في سبيل دعم غزة، وكذلك الأمر على باقي أجهزة الدولة إذ تنصب على القضية الفلسطينية.

وتابع، أنه ليس من الأصوات التي تميل إلى الرأي سالف الذكر، مشيرا إلى أن مشهد المستشفى المعمداني كان قاسيا للغاية وأثر على الجميع، وكان السبب وراء خروج الآراء والأصوات المتعلقة بتنازل المرشحين عن الترشح وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة جديدة دون انتخابات.

ويرى، أن إجراء انتخابات تنافسية ومتعددة بمشاركة رؤساء الأحزاب بها تعدد فرصة جيدة للغاية للبلد وللجميع سواء للفائز أو غير الفائزين.