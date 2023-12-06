محمود مسلم: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات نابع من إدراك خطورة ما يحدث في العالم كله

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه كان هناك مؤتمرين منعقدين حول التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إحداهما تابع لـ«مستقبل وطن»، والآخر لـ«حماة الوطن»، مشيرا إلى أن مؤتمر «مستقبل وطن» شمل أمرين، الأول عرض بعض المحاور حول الانتخابات أما الجزء الثاني تناول آراء الشباب عما حدث في مصر بآخر 10 سنوات.

أحزاب كثيرة تدعم السيسي

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «90 دقيقة» تقديم الإعلامي طاهر أبو زيد عبر فضائية «المحور»، أن مؤتمر «مستقبل وطن» ضم نخبة من السياسيين والرياضيين والفنيين والشخصيات العامة وبرلمانيين، فضلا عن تواجد عدد كبير من الهيئات التنظيمية لحزب «مستقبل وطن»، متابعا أن هناك أحزاب كثيرة تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي أبرزهما حزبي «مستقبل وطن، وحماة وطن».

انتخابات مختلفة

وتابع، أن حملات المرشحين تختتم أعمالها، لتركز على الجانب التنظيمي، موجها التحية والشكر للمصريين في الخارج، قائلا إن انتخابات المصريين بالخارج كانت مشهدا رائعا وحضورهم كان لافتا وراقيا ومختلفا، وذلك لإحساس المصريين بالخارج بخطورة الموقف وتقديرا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وأشار، إلى أن هذه الانتخابات مختلفة، إذ إن هناك 3 رؤساء أحزاب يخوضون الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وهذه الأحزاب لها ممثلين في مجلس النواب، وبالتالي لها قواعد في كل المحافظات، وهذا كله يعطي الانتخابات زخما كبيرا.