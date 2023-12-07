أماكن عرض «شماريخ» للنجم آسر ياسين في «سينما الشعب».. التذكرة بـ 40 جنيها

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم مدير إدارة الشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والمدير التنفيذي لمشروع سينما الشعب، التابع لوزارة الثقافة، أماكن عرض الفيلم الجديد «شماريخ» بطولة النجم آسر ياسين في سينما الشعب.

أماكن عرض فيلم شماريخ:

وأضاف عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: ابتداء من اليوم الخميس تعرض سينما الشعب فيلم شمارخ بطولة آسر ياسين في كل من قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، وقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وقصر ثقافة القناطر الخيرية.

حفلات سينما الشعب

وأوضح تامر عبدالمنعم: يأتي عرض الفيلم في سينما الشعب بقصور الثقافة، ابتداء من اليوم تزامنا مع عرضه التجاري في دور العرض السينمائي، وستكون مواعيد حفلات سينما الشعب في الـ10 صباحا و 12 ظهراً، والثانية ظهراً والرابعة عصراً والسادسة مساء، والثامنة مساء والثانية عشرة منتصف الليل، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

ويشارك في فيلم «شماريخ» عدد كبير من نجوم الفن منهم آسر ياسين، وخالد الصاوي وأمينة خليل، ومحمد ثروت والراحل مصطفى درويش، وآدم الشرقاوي، لافينيا نادر، والفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم، الإعلان الدعائي للفيلم عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم طرحه بدور العرض في مصر والدول العربية بداية من يوم 7 ديسمبر 2023.