جدول أفلام «سينما الشعب» في القاهرة والمحافظات.. التذكرة بـ40 جنيها

أعلن الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بقصور الثقافة ومدير قصر ثقافة السينما، جدول الأفلام المعروضة في مواقع مشروع «سينما الشعب» الذي تقدمه وزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات.

أفلام سينما الشعب

أوضح «عبد المنعم» لـ«الوطن»، قائمة الأفلام المعروضة حاليا في «سينما الشعب»، والمقدمة بسعر مخفض للتذكرة لا يتجاوز 40 جنيها.

قصر السينما بجاردن سيتي في القاهرة

فيلم «بيت الروبي»

فيلم «ع الزيرو»

مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

فيلم «العميل صفر»

قصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية

فيلم «ولاد حريم كريم»

فيلم «فوي فوي فوي»

فيلم «ع الزيرو»

قصر ثقافة طنطا

فيلم «تاج»

قصر ثقافة دمنهور في البحيرة

فيلم «ولاد حريم كريم»

فيلم «فوي فوي فوي»

فيلم «ع الزيرو»

قصر ثقافة الزقازيق

فيلم «ولاد حريم كريم»

فيلم «فوي فوي فوي»

قصر ثقافة المحلة

فيلم «وش في وش»

فيلم «العميل صفر»

قصر ثقافة كفر الشيخ

فيلم «البعبع»

قصر ثقافة شبين الكوم

فيلم «البعبع»

فيلم «وش في وش»

سينما السادات في المنوفية

فيلم «بيت الروبي»

فيلم «العميل صفر»

قصر ثقافة الإسماعيلية

فيلم «البعبع»

قصر ثقافة العريش

فيلم «بيت الروبي»

فيلم «وش في وش»

قصر ثقافة شرم الشيخ

فيلم «تاج»

قصر ثقافة قنا

فيلم «تاج»

قصر ثقافة أسيوط

فيلم «تاج»

ببا ببني سويف

فيلم «البعبع»

فيلم «وش في وش»

الوادي الجديد

فيلم «تاج»