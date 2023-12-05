بـ40 جنيها.. سينما الشعب تعرض فيلم شماريخ الخميس المقبل

أعلن قصر ثقافة السينما، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل عرض فيلم شمارخ للنجم آسر ياسين في سينما الشعب بجاردن سيتي بالقاهرة.

عرض فيلم شماريخ الخميس المقبل

أضاف في بيان أن فيلم شماريخ بسينما الشعب بقصر السينما سيكون العرض الأول بقصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، يوم الخميس المقبل.

أوضح البيان أن مواعيد الحفلات سوف تكون في حفلات الـ10 صباحا والثانية عشرة ظهراً والثانية ظهراً والرابعة عصراً والسادسة مساء والثامنة مساء والثانية عشرة منتصف الليل، أما سعر التذكرة فهو أربعون جنيهًا.

فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وأمينة خليل

أشار قصر ثقافة السينما إلى أن فيلم شماريخ يدور في قالب درامي تشويقي أكشن، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، ومصطفي درويش، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة

يذكر أن سينما الشعب أحد مشروعات قصور الثقافة وتنفذه الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ويجرى حاليًا تنفيذ مشروع سينما الشعب في 19 موقعا تابعة لهيئة قصور الثقافة تشمل قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الاقصر، ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الأنفوشي، والمركز الثقافي في طنطا وسينما السادات وقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، و ثقافة دمنهور، ومسرح 23 يوليو بالمحلة، و ثقافة السينما بجاردن سيتي، و ثقافة شبين الكوم، و ثقافة شرم الشيخ، و ثقافة السويس، وثقافة بورسعيد، وثقافة العريش، وثقافة الإسماعيلية.