وزيرة الثقافة: تنفيذ «سينما الشعب» بالتعاون مع «المتحدة» لخدمة المناطق المحرومة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنّ مشروع سينما الشعب الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هدفه توصيل الخدمات إلى المناطق المحرومة، متابعة أنّ مصر بها عدد كبير من المحافظات دون دار عرض واحدة، لذلك جاءت فكرة إدخال الثقافة السينمائية إلى قصور الثقافة المُلحق بها مسارح تسمح بتقديم الخدمة.

وأضافت وزيرة الثقافة، جلسة كلمتها في جلسة «بناء الإنسان» المقامة ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مبنى دار الكتب في منطقة باب الخلق عريق وذا طراز معماري مهم جدًا، لكنه تعرّض للتدمير في الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد قبل 2014، وجرى تطويره بـ45 مليون جنيه.

وتابعت الكيلاني، أنّ الوزارة تستهدف تحقيق العمارة البيئية خلال إنشاء القصور الجديدة في الأماكن النائية، فضلا عن تنظيم 55 معرضا سنويا وهو رقم لم تصل إليه المعارض من قبل في هيئة الكتاب، موضحة أنّ عدد زوار معرض الكتاب في عام 2023 وصل إلى 3.5 مليون زائر، وهو رقم غير مسبوق، نتيجة التطوير الذي شهده المعرض والهيئة العامة للكتاب.