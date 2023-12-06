زعزوع لـ«الشاهد»: كنت متخوفا من قبول وزارة السياحة في عهد الإخوان

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه كان متخوفًا من تولي منصب وزير السياحة في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أنه أعلى مصلحة مصر على أي شيء.

وأضاف زعزوع خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كان عليّ أن أخوض التجربة بدلًا من إسنادها لشخص غير حريص على المصلحة الوطنية، وإذا كانت الأمور ستأخذ منحى آخر سأتقدم باستقالتي فورًا».

حديث فخري عبدالنور معه

إلى ذلك، قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إن الوزير منير فخري عبدالنور أبلغه أنه عازم على الاستقالة بعد نجاح جماعة الإخوان الإرهابية في الوصول إلى حكم مصر.

وأضاف: «كنت خارج مصر أمثل الوزارة في البرازيل، وعندما ظهرت النتيجة كلمني وطلب عودتي فورًا إلى مصر».

إصرار على تقديم الاستقالة

وتابع: «رجعت وقابلته وفوجئت أنه عقد العزم على الاستقالة، وقال لي المسألة مسألة مبدأ ويجب أن يكون لديك رأيك في المواقف، والمبادئ لا تتجزأ، ومبدأي كان نابعًا من مقولة الدين لله والوطن للجميع».

واستكمل: «الوزير منير فخري عبدالنور قال لي، لا أريد أن يُقال إنني ضحيت بمبادئي من أجل مقعد الوزارة بغض النظر عن المتغيرات».

وأردف: «قال لي أيضًا إن جماعة الإخوان قد يكون لها توجه مخالف عن طبيعة صناعة السياحة وهي صناعة دولية، وأنت رجل مهني ورجل لك باع طويل في المجال، وبالتالي سأرشحك لهذا المنصب بعدي».