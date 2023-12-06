«حملة السيسي» تشارك بالمؤتمر الجماهيري لحزب حماة الوطن باستاد بتروسبورت

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي، وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة الوطن.

ووجه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الشكر لحزب حماة الوطن على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 الذي يعكس القدرات التنظيمية الكبيرة للحزب.

وأوضح أنه على مدار 9 سنوات نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات الاقتصادية والمجتمعية، مشيرا إلى أن مؤتمر حكاية وطن قد استعرض عددا من تلك المشروعات والمبادرات الصحية والمجتمعية التي ساهمت في النهوض بحياة المواطن المصري، فقد أدت مبادرة القضاء على فيروس سي إلى إعلان مصر أول دولة خالية من فيروس سي، كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في النهوض بحياة الريف المصري، وغيرها من المبادرات.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية، وأن موقف الدولة المصرية في القضية الفلسطينية واضح منذ البداية وهو لا لتهجير الفلسطينين، لا لتصفية القضية الفلسطينية، مع التمسك بحقوق الإخوة الفلسطينيين بحل الدولتين.

ومن جانبهم، أكد قيادات حزب حماة الوطن تأييدهم ودعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مثمنين ما حققته الدولة المصرية خلال سنوات الماضية من إنجازات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.