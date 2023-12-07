فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بحي الجناين في السويس اليوم للصيانة

أعلن حي الجناين في محافظة السويس فصل خدمة التيار الكهربائي اليوم الخميس عن عدد من القرى لمدة 5 ساعات بسبب إجراء أعمال الصيانة للمحولات.

مواعيد فصل خدمة التيار الكهربائي

وتضمن إعلان حي الجناين في محافظة السويس، أنه سيتم فصل خدمة التيار الكهربائي عن المحولات في نطاق الحي بسبب إجراء أعمال الصيانة وذلك اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر عن عدد من القرى بالقطاع الريفي علي أن يتم اعادة توضيل التيار بعد انتهاء أعمال الصيانة

مناطق فصل التيار الكهربائي

وقال حي الجناين خلال إعلانه عن فصل خدمة التيار الكهربائي اليوم الخميس بسبب الصيانة إن المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء هي:

- قرية كبريت وتوابعها

- قرية كبريت المفارق

- قرية الحبايبة

- قرية جنيفة وتوابعها

وأضاف الحي أنه سوف تتأثر الوحدات الصحية وبعض المرافق والخدمات كالمدارس والأفران ومحطات الوقود بقطع التيار لذا يجب الاستعداد بالمحولات البديلة لاستخدامها فترة فصل التيار الكهربائي.