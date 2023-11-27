توزيع 25 جهاز عروسين للأسر الأولى بالرعاية في محافظة السويس

سلّم نائب محافظ السويس والسكرتير العام ومسؤولي البنك الزراعي المصري، تسليم 25 جهاز عروسين على الأسر الأولى بالرعاية من أهالي المحافظة.

أجرى الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والمحاسب شريف الغزناوي رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر للبنك الزراعي المصري، تحت رعاية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، توزيع وتسليم عدد 25 جهازا للعروسين للأسر الأولى بالرعاية بأكاديمية النصر للبترول.

محافظة السويس تدعم المبادرات الاجتماعية

قدم الكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس الشكر للبنك الزراعي المصري على مساهماته المجتمعية، مشيرا إلى أن عبدالمجيد صقر محافظ السويس يدعم مثل هذه الفعاليات والمساهمات من هذا النوع بما يعود بالبسمة والفرحة على العديد من الأسر.

وحضر التسليم الذي تم تنظيمه بأكاديمية النصر للبترول، أميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وفكتور وهبة مدير فرع البنك الزراعي بالسويس، والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات ورجال الدين الاسلامي والمسيحي بالسويس.

نائب المحافظ يتمن جهود التضامن الاجتماعي بالسويس

وخلال الاحتفالية، وقدّم الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ الشكر لمديرية التضامن لما يبذلونه من جهد لتحقيق التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي ورفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجا من خلال البحث الاجتماعي الذي يتم الوصول إلى الأسر المستحقة بالرعاية.