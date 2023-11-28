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فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي الجناين في السويس لمدة 5 ساعات

كتب:

حمدي عبد الله
05:27 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
فصل التيار الكهربائي

فصل التيار الكهربائي

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، فصل خدمة التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالقطاع الريفي، لمدة 5 ساعات غدا الأربعاء، بسبب إجراء الصيانة للمحولات، على أن يتم إعادة توصيل خدمة التيار الكهربائي مرة أخرى بعد الانتهاء من الأعمال.

موعد فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي الجناين

 وفقا لبيان صادر عن حي الجناين، في محافظة السويس، سيم فصل التيار الكهربائي عن عدد من  القرى في نطاق القطاع الريفي في  حي الجناين، غدًا الأربعاء لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، يتم بعدها إعادة الخدمة.

الأماكن التي تتأثر بفصل التيار

وذكر بيان الحي أن المناطق التي سيتم فصل خدمة التيار الكهربائي عنها بشكل كامل هي :

- أبو حسين وتوابعها.

- أبو عارف وتوابعها.

- الوحدات الصحية.

- بعض المرافق والخدمات مثل المدارس والأفران ومحطات وقود السيارات.

سبب فصل التيار الكهربائي

أوضح حي الجناين بمحافظة السويس، أنّ سبب فصل التيار الكهربائي، يرجع إلى إجراء صيانة في محولات كهرباء منطقة أبو عارف.

 

 

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بقلم حمدي عبد الله