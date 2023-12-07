اليونسكو يعتمد الإفطار الرمضاني و«المنقوشة» اللبناني تراثا عالميا

بعد تقدم 4 دول به، اعتمد اليونسكو، أمس الأربعاء «التقاليد الاجتماعية والثقافية» المرتبطة بالإفطار الرمضاني على لائحتها للتراث غير المادي.

ما الدول التي تقدمت بالأمر ؟

وتقدمت 4 دول وهي أذربيجان وإيران وأزوبكستان وتركيا لليونسكو، وبالفعل وافقت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تعقد اجتماعاتها منذ الاثنين في كاساني في شمال بوتسوانا إدراج الإفطار ضمن التراث غير المادي للإنسانية.

ما هي وجبة الإفطار في رمضان عند المسلمين ؟

وأكدت اليونسكو أنّ «الإفطار هو الوجبة التي يأكلها المسلمون عند غروب الشمس خلال شهر رمضان، بعد إتمام سائر الطقوس الدينية والاحتفالية، وغالباً ما يتجمع المسلمون حول مائدة الإفطار لتناولها بروح الجماعة، الأمر الذي يوطّد أواصر الصلة بين أفراد الأسر والمجتمع ككل ويعزز الأعمال الخيرية والتضامن وطرق التبادل الاجتماعي».

تناقل العادة باستمرار

وأوضحت اليونسكو أن أفراد الأسر يتناقلون هذه الممارسة عادةً بعضهم عن بعض، ويعمل الأطفال والشباب معا على إعداد هذه الأطباق ويستمتعون بتناولها مع أسرهم وسط أجواء رمضانية احتفالية وإيمانية، ويعد شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري.

المنقوشة اللبنانية

في الوقت نفسه، وافق اليونسكو على إدراج العجينة الشهيرة التي يتم وضع الزعتر الممزوج بالزيت عليها، وتُخبز في الفرن أو على «الصاج» ضمن التراث غير المادي للبشرية، بناء على طلب قدّمه لبنان في مارس 2022.

خبز لبنان

ووصفت اليونسكو المنقوشة بأنها عبارة عن «خبز مسطّح يتم إعداده في المنازل والمخابز، ويستمتع جميع السكان في لبنان بتناوله في وجبة الفطور».