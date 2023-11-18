أسوان تستعد لإقامة أول منتدى للتراث غير المادي بالتعاون مع اليونسكو

تستعد محافظة أسوان لاستضافة أول منتدى للتراث غير المادي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، حيث أوضحت في بيان لها، أن المنتدى سيعقد شهر مارس المقبل لمدة 4 أيام، وسيتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بحضور نحو 20 خبيرًا دوليًا، بالإضافة إلى خبراء مصريين.

تنظيم منتدى التراث غير المادي بأسوان

وصرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأنه تم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، لمناقشة الخطوات الإجرائية لتنظيم المنتدى لأول مرة في أسوان المعروفة بأنها «عروس المشاتي».

وقدم محافظ أسوان شكره لمنظمة اليونسكو على الدعم المستمر الذي تقدمه للمدينة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضحت الدكتورة نوريا سانز أن تنظيم المنتدى في أسوان يأتي احتفالاً بمرور 20 عامًا على اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث غير المادي، والتي تعزز الهوية وتبني المجتمعات، وتساعد في تحقيق الدعم الاقتصادي والاجتماعي للسيدات العاملات في مجال الحرف التراثية بأسوان.

ورش عمل في المنتدى

وأشارت إلى أن المنتدى سيشهد أيضًا حضور داتا كاش، مدير إدارة الثقافة بالمكتب الإقليمي لليونسكو، وسيتضمن ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص الابتكار والإبداع.